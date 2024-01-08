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ВСУ нанесли почти 90 ударов по Херсонской области в Рождество

ВСУ за 7 января нанесли 87 ударов по населенным пунктам Херсонской области

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 7 января нанесли 87 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во время празднования Рождества ВСУ обстреляли населенные пункты Алешки, Старая Збурьевка, Корсунка, Кардашинка, Саги, Казачьи Лагеря, Песчановка, Голая Пристань, Новая Маячка и Днепряны. Сообщается о 54 «прилетах» и 33 артиллерийских ударах.

8 января стало известно, что объект критической инфраструктуры и территория завода в подконтрольном Киеву Херсоне попали под удар.

До этого сообщалось, что украинская ракета из зенитно-ракетного комплекса С-200, переделанная под баллистический боеприпас, перехвачена над Белгородской областью силами российских расчетов ПВО.

Ранее сообщалось, что опорный пункт ВСУ уничтожен расчетом «Солнцепека» ВС РФ.

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