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Focus: у украинской армии не хватает ракет для систем ПВО

Focus сообщил о нехватке у Киева ракет для систем ПВО

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Global Look Press

Украинская армия испытывает серьезную нехватку ракет для систем ПВО, сообщает немецкий журнал Focus.

В издании подчеркнули, что необходимые для украинского ПВО ракеты крайне редки. Журнал отметил, что даже советские боеприпасы для Украины закупаются в западных странах, например в Словакии и Болгарии.

Focus привел слова представителя командования воздушных сил украинской армии Юрия Игната о том, что Украина самостоятельно не в состоянии производить боеприпасы для ПВО, а для борьбы с ракетами и дронами они необходимы в больших количествах.

Кроме того, современные ракеты западного производства, например для ЗРК Patriot, очень дороги и медленно изготовляются, а помощь из США практически не поступает.

Издание отметило, что все эти проблемы ставят Киев в сложное положение перед угрозой новых массированных ударов Вооруженных сил России.

Ранее немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер заявил, что противовоздушная оборона Украины бессильна против российских сверхзвуковых крылатых ракет X-22.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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