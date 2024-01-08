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В Британии спрогнозировали реакцию РФ на атаки Украины по территории страны

Аналитик Меркурис: ВС РФ будут выдавливать ВСУ на запад в ответ на атаки Киева

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РИА Новости

Вооруженные силы РФ продолжат последовательно «выталкивать» украинские войска на запад в ответ на их удары по российской территории. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

По словам эксперта, действия Киева только подтверждают необходимость довести специальную военную операцию (СВО) до конца. В то же время он обратил внимание, что Москва планирует «невероятно дисциплинированно» отреагировать на атаки со стороны украинских войск.

«РФ <...> продолжит свою военную операцию и выдавит противника все дальше и дальше на запад», — указал Меркурис.

Он добавил, что по итогам украинского конфликта Москва нарастит свою военную мощь и усилит позиции на международной политической арене. В первую очередь РФ укрепит свое положение среди стран «Глобального юга», резюмировал аналитик.

30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские солдаты нанесли удар по административному центру региона. Как он отметил, ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в жилой сектор.

Согласно последней информации, сейчас в больницах остаются 66 пострадавших при обстреле граждан. Всего в результате атаки ранения различной степени тяжести получил 131 человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал терактом удар украинских войск по Белгороду.

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