Британский аналитик Александр Меркурис утверждает, что Украина и ее западные союзники были шокированы серией атак Российской Федерации по украинским стратегическим объектам, в ходе которых были уничтожены два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала The Duran.

По его словам, крупные атаки 29 декабря и 2 января были «совершенно опустошительными. Аналитик считает, что американцы, украинцы и их западные союзники «были шокированы этими ударами».

Меркурис утверждает, что поступает большое количество информации о том, что во время этих атак были уничтожены не менее двух установок Patriot. Он добавил, что российские войска смогли поразить множество украинских стратегических объектов, военной инфраструктуры, а также оборудования.

До этого британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что НАТО затягивает поставки оружия Киеву из-за неверия в его победу и планируемую Москвой атаку на НАТО.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.