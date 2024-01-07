В ХАМАС рассказали о жертвах с начала эскалации в Газе

Член руководства движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что более 30 тыс. палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с момента начала вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в секторе Газа погибло 29 722 человека, среди них не менее 10 тыс. детей и 7 тыс. женщин. Хамдан добавил, что еще более 58 тысяч человек пострадали, не менее семи тысяч числятся пропавшими без вести.

Он отметил, что на палестинских территориях на Западном берегу число жертв столкновений с израильскими военными достигло 321, 111 погибших были детьми.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты отвергают заявления израильских чиновников, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы, палестинцы должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия.

До этого Израиль провел переговоры с Конго о «добровольном» переселении жителей сектора Газа. В тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил призыв властей Израиля разработать план перемещения жителей сектора Газа за пределы анклава.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.