Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС рассказали о жертвах с начала эскалации в Газе

ХАМАС: число жертв с начала эскалации в Газе и на Западном берегу превысило 30 тыс.

close
100%
Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Член руководства движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что более 30 тыс. палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с момента начала вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в секторе Газа погибло 29 722 человека, среди них не менее 10 тыс. детей и 7 тыс. женщин. Хамдан добавил, что еще более 58 тысяч человек пострадали, не менее семи тысяч числятся пропавшими без вести.

Он отметил, что на палестинских территориях на Западном берегу число жертв столкновений с израильскими военными достигло 321, 111 погибших были детьми.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты отвергают заявления израильских чиновников, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы, палестинцы должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия.

До этого Израиль провел переговоры с Конго о «добровольном» переселении жителей сектора Газа. В тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил призыв властей Израиля разработать план перемещения жителей сектора Газа за пределы анклава.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами