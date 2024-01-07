Россия запланировала испытания семи баллистических ракет в 2024 году

В пресс-службе министерства обороны Российской Федерации заявили, что ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России запланировали провести в 2024 году семь пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что за прошедшие пять лет войска провели в общей сложности 20 испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет.

До этого сообщалось, что мобильную группу ракетных войск специального назначения (РВСН) России перевооружили с подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Тополь» на «Ярсы».

16 декабря командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил о разработке новых ракет на замену «Ярсу».

Генерал-полковник также заявлял, что на вооружении ракетных войск стратегического назначения, обладающих 60% от всей ядерной триады РФ, состоят свыше 400 развернутых пусковых установок и более 1000 боевых блоков.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.