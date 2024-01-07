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Второй за сутки БПЛА уничтожен над Брянской областью

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили украинский БПЛА в Брянской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны министерства обороны Российской Федерации сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Севским районом Брянской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что российские силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. В результате произошедшего нет пострадавших и разрушений.

Губернатор добавил, что оперативные службы работают на месте.

До этого Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что над территорией Погарского района была предотвращена попытка ВСУ атаковать регион с помощью беспилотника.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) над Брянской областью отразили атаку со стороны ВСУ по объектам на территории РФ.

7 января Курская область подверглась обстрелу со стороны Украины. Село Козино Рыльского района оказалось частично обесточено. Аварийные бригады приступят к восстановлению энергоснабжения, когда будет безопасно.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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