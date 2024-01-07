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Израиль сообщил о перехвате летательного аппарата, запущенного из Ливана

Армия Израиля сообщила о перехвате летательного аппарата, запущенного из Ливана

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Violeta Santos Moura/Reuters

Израильские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили на севере страны летательный аппарат, запущенный из Ливана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«Минувшим вечером вражеский летательный аппарат, вторгшийся в Израиль из Ливана, был успешно перехвачен силами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля в районе Эвен-Менахема на севере Израиля», — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что израильтяне нанесли удар по отряду радикалов в ливанском населенном пункте Марвахин.

7 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическими способами.

До этого армия обороны Израиля и палестинцы вступили в столкновение на Западном берегу Иордана.

6 января израильские истребители нанесли удары по районам неподалеку от ливанских городов Тир и Сайда.

Ранее в Евросоюзе призвали немедленно принять меры для прекращения огня в Газе.

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