Подразделения российской группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

По его словам, это было достигнуто в ходе активных действий подразделений при артиллерийской поддержке.

Также Зыбинский заявил, что в полосе обороны группировки мотострелковые соединения при поддержке артиллерии в районе озера Лиман отбили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленных бронетехникой.

Он также отметил, что в результате слаженных действий противнику пришлось отойти в юго-западном направлении. Потери ВСУ составили свыше 80 человек, добавил начальник пресс-центра группировки.

До этого Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Запад» применила на Купянском направлении самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обеспечивающий всеракурсную защиту от любых беспилотников.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.