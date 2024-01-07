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В группировке «Восток» ВС РФ сообщили об успехах на Южно-Донецком направлении

Спикер «Востока» РФ сообщил о срыве 8 попыток ротации ВСУ в районе Старомайорского

Начальник пресс-службы группировки войск «Восток» Александр Гордеев рассказал, что за сутки ВС РФ сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении в районе Старомайорского.

По словам Гордеева, за сутки боев были уничтожены склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками ВСУ, а также два бронемобиля и шесть пикапов. Возвратные и безвозвратные потери украинской стороны составили 90 человек. Кроме того, российские военные поразили 16 долговременных огневых точек ВСУ.

«Ударами бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой и 23-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки и Владимировки, а также 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского», — сообщил он.

До этого ВСУ лишились 8 долговременных огневых точек на Южно-Донецком направлении.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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