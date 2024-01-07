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В ВСУ резко отреагировали на решение Дании по истребителям F-16

Спикер ВВС Игнат: в ВСУ не видели заявлений Дании о сроках передачи F-16 Киеву

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Tech. Sgt. Kristin High/Global Look Press

Представитель командования Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что не видел официальных заявлений от Дании о переносе сроков передачи Киеву истребителей F-16. Его цитирует издание «Украинская правда».

«Смотрим на сайт министерства обороны Дании – ни одного заявления я не увидел. Поэтому издание ссылается на какие-то свои источники. Это сразу подхватывается и становится мейнстримом в наших СМИ. То, что говорится в статье – нет официальных заявлений», — сказал Игнат.

Он призвал смотреть на официальные заявления и придерживаться их.

Игнат добавил, что украинская сторона ожидает передачи истребителей «весной этого года».

На этой неделе датская газета Berlingske со ссылкой на Минобороны Дании сообщила, что передача Украине первых шести самолетов F-16 Данией будет отложена на срок до полугода.

До этого издание Newsweek, ссылаясь на американский источник, писало, что Украина уже могла получить первые истребители F-16 от западных союзников.

Ранее в США назвали оружие России против истребителей F-16.

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