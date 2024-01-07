Шеф Пентагона Остин рассказал о своем состоянии после госпитализации

Госпитализированный шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что идет на поправку. Его цитирует РИА Новости.

По словам министра обороны США, он рассчитывает вскоре вернуться в Пентагон.

Он также указал, что мог бы лучше информировать общественность о своих проблемах со здоровьем, и пообещал исправиться.

«Я также понимаю обеспокоенность СМИ по поводу транспарентности и признаю, что мог бы сделать больше, чтобы должным образом информировать общественность», — сказал глава оборонного ведомства.

До этого издание Politico со ссылкой на двух чиновников сообщило, что Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации Остина.

Как стало известно, 1 января Остин был госпитализирован с осложнениями после плановой медицинской процедуры.

В то же время в Пентагоне сообщили, что руководитель оборонного ведомства довольно быстро восстанавливается и готов уже 6 января вернуться к работе в полном объеме. Также в ведомстве заявили, что заместитель министра обороны всегда готов подменить Остина при необходимости. При этом в министерстве обороны США отказались сообщить, находился ли Остин без сознания во время госпитализации или в критическом состоянии.

Ранее Остин заявил, что США не допустят победы России на Украине.