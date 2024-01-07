Британский полковник объяснил затягивание Западом поставок оружия Украине

Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что НАТО затягивает поставки оружия Киеву из-за неверия в его победу и планируемую Москвой атаку на НАТО. Его слова приводит The Telepraph.

«Если бы они действительно верили [в то, что президент России Владимир Путин планирует напасть на Европу], они бы давно сделали все возможное, чтобы сдержать Путина и снабдить Украину огромным количеством оружия, необходимого ей для победы над Россией», — подчеркнул он.

По словам военного, Запад смущает противоречие между отсутствием у руководства Украины четкого плана возвращения занятых территорий и его декларируемыми амбициями.

«Зеленский продолжает настаивать на том, что Украина вернет всю свою территорию, захваченную Россией; хотя, после явно завышенных обещаний по поводу летнего наступления, он, похоже, больше не говорит о сроках», — говорится в материале.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о планируемом смещении основного театра боевых действий на Черное море и Крым эксперт назвал недостаточными для того, чтобы заставить Запад перестать откладывать поставки нового оружия Украине. Кемп заявил, что и в Евросоюзе и в США лидеры стран желают исключительно достижения сделки, которая бы гарантировала Украине вступление в НАТО в обмен на отказ от возвращения занятых РФ территорий.

До этого США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.