«Погибший» под Артемовском боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Бибер» вышел на связь

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным «Бибер» оказался жив. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По информации канала, ставший знаменитым благодаря видео предпринимателя и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина боец, который ранее был объявлен погибшим, вышел на связь. «Бибер» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

До этого президент России Владимир Путин заявил о том, что в стране нет частных военных компаний, «не существовало и не существует».

По словам российского лидера, название ЧВК «Вагнер» — это лишь журналистское наименование, а юридически такой структуры не было. Он отметил, что пока нет единого мнения, нужны ли такие формирования, как частные военные компании.

Президент также добавил, что несколько тысяч бывших «вагнеровцев» впоследствии подписали контракт с Минобороны РФ.

Ранее Путин высоко оценил деятельность ЧВК «Вагнер.