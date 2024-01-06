Американская разведка считает, что китайские ракеты заполнены водой

Масштабная чистка среди военных в Китае, которую провел председатель КНР Си Цзиньпин, произошла после того, как выяснилось, что коррупция подорвала усилия страны по модернизации вооруженных сил и подняла вопросы о способности Китая вести войну. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку.

Коррупция внутри ракетных войск Китая и во всей оборонно-промышленной базе настолько обширна, что американские чиновники теперь полагают, что Си Цзиньпин вряд ли будет рассматривать возможность крупных военных действий в ближайшие годы, заявили источники агентства.

Американская разведка приводит несколько примеров последствий коррупции в Китае, в том числе речь идет о ракетах, наполненных водой вместо топлива, и огромных полях ракетных шахт в западном Китае с крышками, которые не функционируют таким образом, чтобы обеспечить эффективный запуск ракет.

По оценкам США, коррупция внутри Народно-освободительной армии Китая привела к подрыву доверия к ее общим возможностям, особенно когда речь идет о ракетных войсках, а также отбросила некоторые из главных приоритетов модернизации Си Цзиньпина. За последние шесть месяцев в дело о взяточничестве попали более дюжины высокопоставленных чиновников китайского министерства обороны. Возможно, это стало крупнейшими в Китае репрессиями против вооруженных сил страны в современной истории, подчеркивает агентство.

В США считают, что чистки в военных кругах говорят о том, что власть председателя КНР над Коммунистической партией остается прочной и что он серьезно относится к улучшению дисциплины, искоренению коррупции и, в конечном итоге, к подготовке вооруженных сил Китая к боевым действиям в долгосрочной перспективе.

В сентябре сообщалось, что в Китае исчез второй за три месяца министр.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.