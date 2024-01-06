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США сбили беспилотный летательный аппарат над Красным морем

СЕНТКОМ: США сбили над Красным морем запущенный из Йемена БПЛА

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Робоавиа

Военные США сбили беспилотный летательный аппарат, который был запущен с территории Йемена. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в соцсети X.

«Летательный аппарат был сбит в целях самообороны эсминцем Laboon в международных водах в южной части Красного моря», — говорится в заявлении.

5 января командующий военно-морскими силами США на Ближнем Востоке Брэд Купер заявил, что силы под руководством Вашингтона в Красном море менее чем за месяц сбили 19 беспилотников и ракет, запущенных хуситами, однако нет признаков того, что они собираются прекратить обстрелы коммерческих кораблей.

31 декабря сообщалось, что база Вооруженных сил США в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии подверглась атаке беспилотного летательного аппарата.

До этого стало известно, что американская база на месторождении газа в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному удару. Базу США рядом с месторождением газа Эль-Омар также обстреляли.

Ранее в США оценили эффективность БПЛА «Ланцет».

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