Израиль нанес авиаудар по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетные удары по тыловым базам вооруженных формирований движения «Хезболла», расположенным на юге Ливана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

По информации журналистов, целью израильских истребителей стали объекты в районах Эш-Шаркия и Каутария-эс-Сайяд. Данные территории находятся между городами Сайда и Набатия, уточняется в материале.

В то же время в Telegram-канале движения «Хезболла» появилась информация, согласно которой за минувшие сутки формирования данной организации потеряли пять бойцов. Причиной послужили атаки со стороны военнослужащих еврейского государства.

6 января истребители, принадлежащие Армии обороны Израиля, атаковали объекты в районе ливанских городов Тир и Сайда. В тот же день верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в столицу Ливана, чтобы обсудить с местными властями напряженную обстановку на юге страны.

В частности, дипломат провел переговоры с премьер-министром республики Наджибом Микати. В ходе встречи глава правительства предупредил о риске начала региональной войны, если Израиль не выведет свои войска из южных районов Ливана.

Ранее в Израиле предостерегли ливанское движение «Хезболла» от вмешательства в ближневосточный конфликт.