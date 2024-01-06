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Израиль нанес удары по Ливану

ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям городов Тир и Сайда в Ливане

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Ammar Awad/Reuters

Израильские истребители нанесли удары по районам неподалеку от ливанских городов Тир и Сайда. Об этом сообщил катарский телеканал Аl Jazeera, передает РИА Новости.

«Нанесены израильские авиаудары по Аль-Калиле, к югу от ливанского города Тир... израильские авиаудары (были нанесены) по территории между двумя городками Каусария ас-Сияд и аш-Шаркия в южном округе Сайды», — говорится в сообщении.

6 января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Ливан, чтобы обсудить ситуацию на границе страны с Израилем из-за опасений дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

До этого Ливан потребовал от Израиля отказаться от нарушения суверенитета страны и вывести войска из ее южных районов. Дальнейшее обострение ситуации на границе может спровоцировать начало региональной войны, заявил ливанский премьер-министр Наджиб Микати.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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