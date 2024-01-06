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Российские системы ПВО сбили противокорабельные ракеты ВСУ в Черном море

Минобороны РФ: средства ПВО сбили шесть украинских ракет «Нептун» в Черном море

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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских ракет над северо-западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки противокорабельные ракеты «Нептун». Выпущенные в сторону российской территории снаряды засекли около 17:00 мск, говорится в заявлении.

«6 января 2024 года <...> пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских ракет <...> уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря», — подчеркивается в публикации.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны. По его словам, российские средства защиты сбили воздушную цель на подлете к Белгороду.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что системы ПВО сбили четыре украинские авиационные управляемые ракеты в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кроме того, за минувшие сутки в небе был перехвачен один снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее российские войска уничтожили беспилотники ВСУ над западной частью акватории Черного моря.

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