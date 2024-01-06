Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot

NYT: США скоро не смогут поставлять ракеты-перехватчики для Patriot ВС Украины

close
100%
Global Look Press

США не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для комплексов Patriot в течение длительного времени. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона.

«Официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что Соединенные Штаты вскоре не смогут снабжать украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составлять от 2 до 4 миллионов долларов за штуку», — пишет NYT.

До этого генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, заявил, что Украина отчаянно нуждается в большей военной помощи, особенно в боеприпасах для систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что особенно стране необходимы американские системы Patriot и ракеты к ним. По его словам, ни одна другая система ПВО в мире не способна показать такие результаты.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами