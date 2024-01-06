США не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot

США не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для комплексов Patriot в течение длительного времени. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона.

«Официальные лица Белого дома и Пентагона предупредили, что Соединенные Штаты вскоре не смогут снабжать украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, стоимость которых может составлять от 2 до 4 миллионов долларов за штуку», — пишет NYT.

До этого генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины, заявил, что Украина отчаянно нуждается в большей военной помощи, особенно в боеприпасах для систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что особенно стране необходимы американские системы Patriot и ракеты к ним. По его словам, ни одна другая система ПВО в мире не способна показать такие результаты.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.