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Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

МО РФ: ВСУ потеряли более 190 военных и танк на Донецком направлении

Подразделение «Южной» группировки войск российской армии отразило две контратаки ВСУ в районе населенного пункта Георгиевка, а также нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й, механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики. Об этом сообщает министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что потери ВСУ составили более 190 бойцов, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Также 6 января стало известно, что ВС РФ поразили живую силу и технику на Запорожском направлении.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики.

Российский снайпер сообщил о блокировании путей передвижения ВСУ под Артемовском.

Старший офицер пресс-центра Центральной группировки Леонид Шаров заявил, что артиллерия ВС РФ на Краснолиманском направлении поразила более 100 объектов Вооруженных сил Украины.

Ранее украинский уклонист рассказал в TikTok, как переплыл в мороз реку.

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