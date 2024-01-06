Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили живую силу и технику на Запорожском направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника на составили до 25 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

6 января стало известно, что ВС РФ нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики.

До этого снайпер Вооруженных сил РФ с позывным «Леший» сообщил, что группировка войск «Южная» смогла выработать свою систему по блокировке движения пехоты противника под Артемовском.

Ранее сообщалось, что бронеавтомобиль ВСУ уничтожили из ручного противотанкового гранатомета.