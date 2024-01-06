Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны потери ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 25 военных и танк на Запорожском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили живую силу и технику на Запорожском направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника на составили до 25 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

6 января стало известно, что ВС РФ нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики.

До этого снайпер Вооруженных сил РФ с позывным «Леший» сообщил, что группировка войск «Южная» смогла выработать свою систему по блокировке движения пехоты противника под Артемовском.

Ранее сообщалось, что бронеавтомобиль ВСУ уничтожили из ручного противотанкового гранатомета.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами