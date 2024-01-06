В секторе Газа заявили, что Израиль вывел из строя 30 больниц

Войска Израиля за почти три месяца войны с палестинской группировкой ХАМАС вывели из строя 30 больниц в анклаве. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в информационном управлении правительства сектора Газа, передает ТАСС.

По его данным, число ушедших из жизни и пропавших без вести жителей сектора Газа составляет 29 722, в том числе около 10 тыс. детей и семи тысяч женщин.

В информационном управлении правительства также заявили, что армия Израиля полностью разрушила в секторе Газа 69 тысяч единиц жилья и еще 290 тыс. — частично.

Ранее власти сектора Газа заявили, что Израиль сбросил на анклав более 45 тыс. бомб.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после завершения войны гражданскую власть в Газе необходимо передать палестинцам.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.