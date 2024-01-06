Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В секторе Газа заявили, что Израиль вывел из строя 30 больниц

Al Jazeera: Израиль за три месяца войны вывел из строя 30 больниц в секторе Газа

close
100%
Athit Perawongmetha/Reuters

Войска Израиля за почти три месяца войны с палестинской группировкой ХАМАС вывели из строя 30 больниц в анклаве. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в информационном управлении правительства сектора Газа, передает ТАСС.

По его данным, число ушедших из жизни и пропавших без вести жителей сектора Газа составляет 29 722, в том числе около 10 тыс. детей и семи тысяч женщин.

В информационном управлении правительства также заявили, что армия Израиля полностью разрушила в секторе Газа 69 тысяч единиц жилья и еще 290 тыс. — частично.

Ранее власти сектора Газа заявили, что Израиль сбросил на анклав более 45 тыс. бомб.

До этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после завершения войны гражданскую власть в Газе необходимо передать палестинцам.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами