Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что силами группировки войск «Восток» было уничтожено более 90 бойцов, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

6 января стало известно, что ВС РФ отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

До этого бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что количество российских ударов по объектам на территории страны будет увеличиваться.

Также сообщалось, что ВСУ потеряли на Донецком направлении более 280 военнослужащих.

Старший офицер пресс-центра Центральной группировки Леонид Шаров заявил, что артиллерия ВС РФ на Краснолиманском направлении поразила более 100 объектов Вооруженных сил Украины.

Ранее в Чехии заявили, что главный страх Украины и Запада начал сбываться.