Российские беспилотники поразили пункт управления группы ВСУ «Донецк»

Минобороны РФ заявило, что пункт управления оперативно-тактической группы «Донецк» Вооруженных сил Украины был поражен ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, а также оперативно-тактической авиацией.

В сводке ведомства говорится, что пункт управления «Донецка» был поражен в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики.

Кроме того, российские войска поразили 127 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику украинской армии в 138 районах.

5 января Минобороны России сообщало, что средства ПВО перехватили украинские БПЛА над западной частью акватории Черного моря.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие пресекли попытку ВСУ совершить атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории России.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.