Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) отразили четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что атаки были отражены силами подразделений «Западной» группировки войск и огнем артиллерии. По данным ведомства, было нанесено поражение в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное. Потери противника составили более 80 военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Ольха», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

6 января сообщалось, что ВС РФ отразили контратаку украинских подразделений в районе населенного пункта Синьковка. О ситуации на Купянском направлении рассказал начальник пресс-центра «Западной» группировки войск Сергей Зыбинский.

В этот же день стало известно, что ВСУ потеряли до 100 военных на Краснолиманском направлении.

Ранее в Германии рассказали о невосполнимых потерях ВСУ на Днепре.