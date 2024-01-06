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Российские системы ПВО сбили украинский вертолет в зоне спецоперации

Минобороны РФ: системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили украинский вертолет Ми-8 в небе над Херсонской областью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

Согласно данным ведомства, воздушное судно засекли вблизи населенного пункта Тягинка. После обнаружения цели в регионе сработали средства ПВО и успешно сбили вертолет, принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«В районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — говорится в публикации.

Кроме того, в министерстве сообщили о ликвидированных за последние сутки украинских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). По информации ведомства, всего в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили 29 дронов ВСУ.

В заявлении уточняется, что украинские БПЛА были замечены в районе поселка Мирное в Запорожской области и поселка Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР). Также российские системы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников ВСУ недалеко от населенных пунктов Кардашинка и Каиры на территории Херсонской области.

Ранее командир батальона ВСУ заявил о неэффективности украинской армейской авиации.

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