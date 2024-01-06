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Дания поставит Украине первые истребители F-16 с опозданием

Дания сочла нужным отложить на полгода отправку Украине истребителей F-16

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Ole Berg-Rusten/Reuters

Передача Украине первых шести самолетов F-16 Данией будет отложена на срок до полугода. Об этом сообщает датская газета Berlingske со ссылкой на Минобороны Дании.

Шесть самолетов должны были отправиться на Украину ближе к Новому году, но теперь ожидается, что они будут поставлены во втором квартале 2024 года.

По данным ведомства, пока не выполнен ряд условий, чтобы Украина могла использовать F-16. Какие именно обстоятельства стали причиной срыва поставок, неясно.

«В том числе речь идет о завершении подготовки украинского персонала, который будет эксплуатировать самолеты после передачи. График учений также зависит от ряда факторов, таких как оснащение и погодные условия», — сообщили газете в Минобороны.

Издание отмечает, что в настоящее время шесть украинских пилотов тренируются на самолетах F-16 в Дании.

До этого Reuters сообщал, что Норвегия отправит два F-16 в Данию для обучения украинских пилотов.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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