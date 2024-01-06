Российские средства ПВО перехватили несколько украинских ракет

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили четыре авиационные управляемые ракеты Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо ракет удалось ликвидировать реактивный снаряд HIMARS, отметили в ведомстве. Кроме того, российские военные уничтожили 29 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Белогоровка в Луганской народной республике, Мирное в Запорожской области, а также Кардашинка и Каиры в Херсонской области, добавили в Минобороны.

Накануне российские дежурные средства ПВО перехватили все беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над западной частью акватории Черного моря.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие 5 января около 12:30 мск пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал, что в Белгороде системы ПВО сбили десять воздушных целей, два человека пострадали. В ночь на 5 января министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 дронов над Крымом и еще один над Краснодарским краем.

Ранее ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за ударов российских военных.