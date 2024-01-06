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На Северном флоте рассказали о патрулировании Арктики самолетами Ту-142

Самолеты Ту-142 Северного флота продолжат патрулирование арктических территорий

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P_Deshayes/Twitter

В 2024 году дальние противолодочные самолеты Ту-142 продолжат патрулирование районов Северного Ледовитого и Атлантического океанов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Северного флота сообщает ТАСС.

«Данная задача [дальнее патрулирование] будет одной из приоритетных для летчиков этого типа самолетов в новом году», — говорится в публикации.

В 2023 году самолеты Ту-142 неоднократно выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. Средняя протяженность полета составляла 8 тысяч километров, время в воздухе — около 12 часов.

Помимо воздушного патрулирования летчики проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

20 октября противолодочные самолеты Ту-142 потренировались в поиске подлодок «противника» в Японском море.

25 декабря стало известно, что для защиты Севморпути задействуют истребители Су-33 и вертолеты Ка-29.

Ранее истребители ВВС Британии поднимались навстречу самолету Ту-142 ВКС России над Норвежским морем.

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