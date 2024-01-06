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Крупнейший в мире авианосец покинул Средиземное море

Авианосец Gerald Ford вместе с ударной группой прошли через Гибралтарский пролив

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U.S. Navy

Американский авианосец Gerald Ford вместе со своей ударной группой прошли через Гибралтарский пролив и вышли в Атлантический океан. Об этом говорится в сообщении шестого флота США.

Отмечается, что крупнейший в мире авианосец прошел через Гибралтарский пролив и покинул Средиземное море после завершения операции в зоне действий шестого флота США.

16 декабря сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин продлил присутствие авианосца Gerald Ford и его группировки в Средиземном море еще на несколько недель. Отмечается, что это было сделано «для поддержания присутствия двух авианосцев поблизости от Израиля». Решение оставить авианосную группировку во главе с «Джеральдом Фордом» было принято на фоне продолжения палестино-израильской войны. Срок присутствия группировки продлевался три раза.

Ранее США гарантировали Израилю «безоговорочную поддержку».

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