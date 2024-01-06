Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет солдат на бои в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, в которых они несут потери. Об этом рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкого телеканала Welt.

По его словам, «в течение нескольких недель... командование ВСУ бросает морскую пехоту в так называемую мясорубку в Херсонской области на левом берегу Днепра в районе Крынок».

Он отметил, что морские пехотинцы жалуются, что их заставляют форсировать Днепр в местах, где бои заранее обречены на поражение.

Ранее газета The Washington Post написала о том, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на тяжелые потери и отсутствие результатов на Днепре. До этого РИА Новости сообщало, что пять лодок Вооруженных сил Украины были уничтожены на Херсонском направлении во время их переправы через Днепр.

Ранее «Мобилизация» стала словом 2023 года по версии словаря украинского языка «Мыслово».