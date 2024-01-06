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Экс-полковник СБУ предупредил о росте числа ударов на фронте со стороны российской армии

Экс-полковник СБУ Стариков предупредил о росте ударов РФ по объектам на Украине

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Inna Varenytsia/Reuters

Бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что количество российских ударов по объектам на территории страны будет увеличиваться. Об этом он сказал на своем YouTube-канале.

Он предположил, что российские военные будут наносить удары по аэродромам на Украине, которые могут использовать как логистические центры и для хранения западных истребителей.

Также, по его словам, Россия может использовать технологию роя дронов, с которой не справится ни одна система противовоздушной обороны в мире.

До этого, во время встречи с приехавшим в Киев министром транспорта Соединенных Штатов Питом Буттеджаджем Зеленский призвал члена администрации США предоставить Киеву доступ к американским военным технологиям для налаживания совместного производства вооружений.

Советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что Киев берет средства противовоздушной обороны (ПВО) в аренду у других государств на период холодов в стране.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

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