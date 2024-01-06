Экс-полковник СБУ предупредил о росте числа ударов на фронте со стороны российской армии

Бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что количество российских ударов по объектам на территории страны будет увеличиваться. Об этом он сказал на своем YouTube-канале.

Он предположил, что российские военные будут наносить удары по аэродромам на Украине, которые могут использовать как логистические центры и для хранения западных истребителей.

Также, по его словам, Россия может использовать технологию роя дронов, с которой не справится ни одна система противовоздушной обороны в мире.

До этого, во время встречи с приехавшим в Киев министром транспорта Соединенных Штатов Питом Буттеджаджем Зеленский призвал члена администрации США предоставить Киеву доступ к американским военным технологиям для налаживания совместного производства вооружений.

Советник командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что Киев берет средства противовоздушной обороны (ПВО) в аренду у других государств на период холодов в стране.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.