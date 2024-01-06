В зоне СВО начался штурм Авдеевки по всем направлениям. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская весна».

«Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям. (…) Отмечается наличие большого количества техники и людей у российских войск», — говорится в публикации.

Операция сопровождается массированными ударами артиллерии.

26 декабря главком ВСУ Валерий Залужный предположил, что через несколько месяцев ВС РФ возьмут под контроль Авдеевку. Он отметил, что Генштабу Украины важнее сохранять людей, а не территории.

27 декабря в ДНР оценили усилия российских войск по взятию Авдеевки. По словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, взятие этого населенного пункта имеет большое значение для жителей Донецка.

28 декабря российские военные начали новую фазу наступления на Авдеевку. Удары по позициям ВСУ наносились реактивной и ствольной артиллерией, огнеметной системой «Солнцепек» и авиацией.

Ранее в Раде рассказали о больших потерях ВСУ на фронте.