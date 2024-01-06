ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за ударов российских военных

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины приняли решение отвести средства противовоздушной обороны (ПВО) в тыловые районы страны из-за интенсивной работы российской артиллерии и дронов. Об этом сообщает ТАСС.

«Интенсивность ударов нашими дронами и артиллерией по расчетам украинских систем ПВО привела к тому, что ВСУ были вынуждены отвести уцелевшие системы ПВО как можно дальше от линии фронта, вглубь тыловых территорий», — сообщил Гагин.

Ранее Гагин заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявшие Марьинку до того, как город не заняли российский войска, отступили в соседнее Курахово. По его словам, в настоящий момент украинские военные эвакуируют из Курахово государственные службы и архивы, в том числе архивы силовых ведомств. Это может свидетельствовать о том, предположил Гагин, что ВСУ допускают возможность сдачи Курахова.

Происходящее является не просто отступлением ВСУ, а отступлением, похожим на бегство, добавил Гагин.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.