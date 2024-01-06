Бронеавтомобиль ВСУ уничтожили из ручного противотанкового гранатомета

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии западной группировки ВС РФ уничтожили бронеавтомобиль с командным составом подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что разведчики получили информацию о наращивании сил ВСУ на Купянском направлении и передали координаты в пункт управления.

Военнослужащим ВС РФ удалось из РПГ-7 уничтожить бронетанковый автомобиль, в котором находился командный состав одного из подразделений пехоты ВСУ.

До этого старший офицер пресс-центра Центральной группировки Леонид Шаров заявил, что артиллерия ВС РФ на Краснолиманском направлении поразила более 100 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны РФ рассказали, что боевые расчеты радиотехнических войск Вооруженных сил России в 2023 году успешно обнаружили и обеспечили сопровождение более двух миллионов воздушных объектов. Из них около 600 тысяч были иностранными самолетами, более двух тысяч — самолетами-разведчиками, а более 20 — боевыми стратегическими бомбардировщиками.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.