Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бронеавтомобиль ВСУ уничтожили из ручного противотанкового гранатомета

Минобороны РФ сообщило об уничтожении бронеавтомобиля с командным составом ВСУ

close
100%
Пресс-служба Восточного военного округа

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии западной группировки ВС РФ уничтожили бронеавтомобиль с командным составом подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что разведчики получили информацию о наращивании сил ВСУ на Купянском направлении и передали координаты в пункт управления.

Военнослужащим ВС РФ удалось из РПГ-7 уничтожить бронетанковый автомобиль, в котором находился командный состав одного из подразделений пехоты ВСУ.

До этого старший офицер пресс-центра Центральной группировки Леонид Шаров заявил, что артиллерия ВС РФ на Краснолиманском направлении поразила более 100 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минобороны РФ рассказали, что боевые расчеты радиотехнических войск Вооруженных сил России в 2023 году успешно обнаружили и обеспечили сопровождение более двух миллионов воздушных объектов. Из них около 600 тысяч были иностранными самолетами, более двух тысяч — самолетами-разведчиками, а более 20 — боевыми стратегическими бомбардировщиками.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами