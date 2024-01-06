Российские военные поразили более 100 объектов ВСУ

Старший офицер пресс-центра Центральной группировки Леонид Шаров заявил, что артиллерия ВС РФ на Краснолиманском направлении поразила более 100 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, объекты были поражены в районах Дроновки, Северска, Червоной Дибровы.

Он подчеркнул, что за сутки украинская сторона потеряла до 90 военнослужащих, два автомобиля, 152-миллиметровую самоходную гаубицу 2с3 «Акация» и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Шаров добавил, что в районе Серебрянского лесничества были отражены две атаки нацгвардии Украины и ВСУ.

До этого Шаров заявил, что средства противовоздушной обороны российских военных сбили шесть украинских беспилотников в районе Кременной Луганской народной республики.

В Минобороны РФ рассказали, что боевые расчеты радиотехнических войск Вооруженных сил России в 2023 году успешно обнаружили и обеспечили сопровождение более двух миллионов воздушных объектов. Из них около 600 тысяч были иностранными самолетами, более двух тысяч — самолетами-разведчиками, а более 20 — боевыми стратегическими бомбардировщиками.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.