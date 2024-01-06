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ВМС Британии ищут контр-адмирала по подлодкам на интернет-ресурсе

Times: армия Британии ищет контр-адмирала по подлодкам на сервисе LinkedIn

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Peter Morrison/AP

На фоне кадровых проблем командование ВМС Британии было вынуждено разместить рекламу с поиском кандидата на должность контр-адмирала по подводным лодкам на сервисе по поиску работы LinkedIn, пишет газета Times, ссылаясь на размещенную вакансию.

В публикации говорится, что выбранный кандидат заменит нынешнего контр-адмирала Королевского флота Саймона Асквита, который заведует отделом по работе с подводными лодками, отвечает за «элитные операции» и работу с ядерным оружием.

«Объявление о вакансии от ВМС, появившееся на LinkedIn в декабре, вызвало недоумение среди военного сообщества: один бывший военный назвал ее крайне позорной», — пишут авторы материала.

Журналисты отмечают, что на данный момент нет военнослужащего, который одновременно подходил бы на эту должность и хотел бы ее занять. Из-за этого рекрутеры ВМС приняли решение обратиться к отставным военным в надежде, что кто-то из них вернется с более высокой зарплатой.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила министру обороны Великобритании Гранту Шэппсу о «вкладе» Лондона в войну на Корейском полуострове.

Ранее в Британии оценили тактику России на Украине.

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