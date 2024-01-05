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Бывший полковник СБУ заявил о массированном ударе России по силам ПВО Украины

Экс-полковник СБУ Cтариков: Россия нанесла массированный удар по силам ПВО ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Россия нанесла массированный удар по системе противовоздушной обороны (ПВО) и по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков на своем YouTube-канале.

Он отметил, что российские войска атаковали и военные базы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, ВС РФ провели классическую операцию, которая призвана перегрузить украинскую систему ПВО.

«Вооруженные силы РФ нанесли удар, чтобы выбить наши ракеты к зенитным ракетным комплексам, провести охоту на нашу систему противовоздушной обороны для ее уничтожения», — сказал Стариков.

До этого министерство обороны России сообщало, что ВС РФ за минувшую неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и украинской военной инфраструктуре.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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