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Полковник заявил о смене силовой парадигмы Украины

Полковник Кошкин: Украина изменила силовую парадигму из-за неудач на фронте

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Gleb Garanich/Reuters

Правительство Украины начало менять силовую парадигму из-за неудач армии страны в зоне боевых действий. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил полковник, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Как сказал специалист, летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершилось провалом. В связи с этим первоначальная силовая парадигма Киева, согласно которой он должен был одолеть Москву на поле боя, оказалась несостоятельной.

«Естественно, все заговорили о том, кто виноват, что делать. Американцы начали обвинять Украину, что дали все, что просили, а они не смогли, как обещали. Военные Вооруженных сил Украины стали предъявлять претензии, что их учили не тому, чему надо было, потому и не победили», — отметил Кошкин.

Он добавил, что даже украинский президент Владимир Зеленский и главнокомандующий армии страны Валерий Залужный хотели найти виновных в провале контрнаступления. В результате, по словам эксперта, взаимные претензии вынудили Вашингтон принять новую парадигму о стратегической обороне.

Специалист уточнил, что сейчас украинский лидер пытается стабилизировать ситуацию внутри страны и сохранить отношения с зарубежными партнерами. Именно по этой причине Киев увеличил количество атак на российские регионы, стараясь убедить союзников в необходимости продолжить финансирование.

«Зеленский идет по пути атак. Для этого [ему нужны] не только беспилотники, но и ракеты с большим радиусом. Они переводят [военные действия] в такую фазу», — резюмировал Кошкин.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный призвал депутатов Верховной рады отправиться на фронт.

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