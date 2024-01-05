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ВС РФ за неделю на Южно-Донецком направлении отразили пять атак ВСУ

МО России: на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли более 950 солдат за неделю

Российские войска за неделю отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, украинская армия в результате этого потеряла более 950 военнослужащих. Об этом сообщило министерство обороны РФ в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах Водяного, Макаровки, Парасковиевки, Старомайорского, Угледара, Урожайного в Донецкой народной республике и Приютного в Запорожской области», — сказали в российском оборонном ведомстве.

На этом направлении ВСУ также потеряли 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии, добавили в Минобороны России.

Также министерство заявило, что на Краснолиманском направлении российские войска за неделю смогли отразить четыре атаки украинских войск. В результате этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 690 военнослужащих и 42 единицы техники.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали, сколько бойцов ВСУ сдались в плен за период с 30 декабря по 5 января.

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Операция на Украине
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