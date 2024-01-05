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Украинская армия на одном из направлений потеряла 690 солдат и 42 единицы техники

Минобороны России: на Краснолиманском направлении отражены четыре атаки ВСУ

Российские войска за неделю отразили на Краснолиманском направлении четыре атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке о специальной военной операции.

В результате этого украинская армия потеряла свыше 690 военнослужащих и 42 единицы техники.

«Нанесено поражение скоплениям живой силы Вооруженных сил Украины в районах Червоной Дибровы в Луганской народной республике, Торского, Григоровки в Донецкой народной республике и Серебрянского лесничества», — отметило российское оборонное ведомство.

ВСУ на этом направлении лишились двух танков, 11 боевых бронированных машин, 24 автомобилей, а также потеряли пять орудий полевой артиллерии.

Также в Минобороны России заявили, что ВС РФ за минувшую неделю отразили 18 атак украинских подразделений на Купянском направлении. В то же время ВСУ попытались атаковать позиции российских войск в районе населенных пунктов Стальмаховка и Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали, сколько бойцов ВСУ сдались в плен за период с 30 декабря по 5 января.

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Операция на Украине
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