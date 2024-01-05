Министры обороны Украины и Польши обсудили ситуацию на фронте

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал польскому коллеге Владиславу Косиняку-Камышу о текущей ситуации в зоне боевых действий. Об этом глава украинского военного ведомства написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Состоялся продуктивный разговор с вице-премьером Польши, министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышом», — отметил он.

Умеров добавил, что в ходе переговоров поздравил польского министра с назначением на соответствующую должность. Кроме того, главы военных ведомств обменялись мнениями по поводу обстановки на фронте.

По словам Умерова, он пригласил Косиняка-Камыша в ближайшее время посетить украинскую столицу. В то же время он поблагодарил представителя Варшавы за стремление правительства республики усилить свою роль в коалиции по поддержке Киева.

Как сказал украинский министр, подобные шаги Польши должны привести к усилению европейской системы безопасности. Такое развитие событий будет отвечать национальным интересам самой республики, резюмировал Умеров.

Ранее в Германии предложили отправить украинских беженцев на фронт.