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В Германии заявили об успехе войск РФ на Украине

Welt: войска РФ перехватили инициативу по всей линии фронта

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российским войскам на Украине удалось перехватить инициативу по всей линии фронта, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt. По его словам, Вооруженные силы РФ оказывают сильное давление на ВС Украины.

По словам Ваннера, движение на фронте не прекращалось, несмотря на то, что в последнее время РФ наносила массированные ракетные удары по украинской территории. Российские войска усилили продвижение вперед.

«Важный пункт заключается в том, что русские перехватили инициативу в этих позиционных боях», — добавил журналист.

До этого полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков признал, что давление российских войск на украинские позиции не ослабевает, а только нарастает. Происходит это на разных участках — попеременно.

А отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос отметил, что у России достаточно ракет для уничтожения критической инфраструктуры и военных предприятий на территории Украины. Он добавил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины не может справиться со шквалом российских ракет.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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