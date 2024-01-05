Украинский генерал признал, что у России хватает ракет для атак

У России достаточно ракет для уничтожения критической инфраструктуры и военных предприятий на территории Украины. Об этом заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новин».

По его словам, Россия за раз может выпустить достаточно ракет, чтобы ударить как по объектам энергетической инфраструктуры, так и по предприятиям оборонного комплекса.

Он добавил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины не может справиться со шквалом российских ракет. А российские военные прекрасно знают, что способности украинской ПВО «намного меньше», отметил Кривонос.

Тем временем военный аналитик, эксперт сектора обороны и безопасности, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков заявил, что российские войска оказывают давление на позиции Вооруженных сил Украины. По его словам, в районе Бахмута (украинское название Артемовска) не прекращаются тяжелые бои, основные усилия ВС РФ были направлены на Богдановку и южнее, в сторону города Часов Яр.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.