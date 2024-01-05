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Белгород и пять районов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ

Гладков: в Белгороде системы ПВО сбили 10 целей, есть двое пострадавших

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Белгороде системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 воздушных целей, два человека пострадали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как рассказал губернатор, один мужчина получил осколочное ранение предплечья, другой – осколочное ранение голени, их госпитализировали.

По его словам, в результате обстрела повреждения были выявлены в 92 квартирах 10 многоквартирных домов, одном частном домовладении, четырех хозсубъектах, также осколками поврежден 31 автомобиль.

Гладков также сообщил, что в Белгородском районе на территории «Нехотеевки» с беспилотника сброшено одно взрывное устройство, после работы ПВО повреждения выявлены в поселке Разумное. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый, в Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущены два минометных снаряда. В Краснояружском районе рядом с селом Демидовка на мину наехал экскаватор. В результате подрыва рабочий получил осколочные ранения лица и контузию. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено четыре минометных снаряда. В селе Муром с БПЛА сброшены два осколочных боеприпаса.

До этого губернатор региона сообщал, что после обстрелов Белгородской области 74 пострадавших находятся в больницах региона и Москвы.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.

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Обстрелы Белгородской области
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