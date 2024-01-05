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В Кривом Роге рассказали о падении обломков БПЛА на территорию предприятия

В Кривом Роге заявили о падении БПЛА на территорию неработающего предприятия

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Alexander Ermochenko/Reuters

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале заявил, что ночью в городе было сбито несколько беспилотников, обломки упали на территорию неработающего предприятия.

«В небе над пригородом Кривого Рога было сбито шесть БПЛА. Спасибо ПВО. Обломки БПЛА упали на территорию неработающего предприятия», — написал он, отметив, что никто не пострадал.

3 января бывший украинский нардеп Игорь Луценко заявил, что на Украине ракета попала в здание мастерской, где специалисты занимаются разработкой и модернизацией беспилотников. В каком регионе находится соответствующая мастерская, он не сообщил. Объем материального ущерба уточняется, добавил экс-депутат.

2 января Минобороны РФ заявило о проведении массированной воздушно-ракетной атаки по военным объектам на Украине.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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