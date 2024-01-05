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Названы возможные к поставке Украине в 2024 году виды оружия

Военный эксперт Кнутов: в 2024 году Украине могут поставить ATACMS и F-16

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Global Look Press

В 2024 году Украина, вероятно, получит от Запада американские ракеты ATACMS, немецкие ракеты Taurus и самолеты-истребители F-16. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Я так думаю, что обсуждается вопрос поставки из Турции американских танков старых M48 и M60, причем в большом количестве. Также Украина будет покупать боевые машины пехоты», — сказал он.

Киев также заинтересован в средствах ПВО, в том числе в американском зенитном ракетном комплексе Patriot. Им также необходимы артиллерийские системы Ceasar, а также HIMARS.

На данный момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют проблемы с оружием. Речь идет о вооружениях всех классов. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, поддержка Украины со стороны стран Запада во главе с США ничего не решит, помощь от них сокращается, а украинский военно-промышленный комплекс не в состоянии восполнить потери войск.

Ранее Герой России объяснил причину больших потерь авиации вооруженных сил Украины.

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