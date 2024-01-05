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Польские танки назвали бесполезными для ВСУ

The Atlantic: ВСУ не используют польские танки Т-72 из-за российской артиллерии

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стремятся использовать танки Т-72, переданные Польшей. Об этом написало издание The Atlantic.

Авторы статьи признали польские машины бесполезными для ВСУ. Более того, их не используют на передовой. Данную военную технику оставят для артиллерийской поддержки, отметило издание.

По словам журналистов, украинские военные пытались занять позиции танками. Но выяснилось, что использование техники на этом участке невозможно из-за противотанковых средств, авиации и артиллерии Вооруженных сил России (ВС РФ).

До этого политолог Дмитрий Журавлев рассказал, что финансовая и военная помощь Запада Украине может значительно сократиться в 2024 году. Эксперт уверен, что в первую очередь Украина будет получать меньше помощи в невоенных сферах, таких как госаппарат, социальный сектор.

Ранее в США раскрыли, что войдет в первую партию военной помощи Украине в 2024 году.

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