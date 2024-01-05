Украинский уклонист рассказал об угрозах расправой из-за побега

Покинувший страну украинский уклонист Андрей рассказал о поступающих ему с родины угрозах расправой. Об этом он рассказал в эфире телеканала France 2.

В материале уклонист рассказал, как за 36 часов смог покинуть страну. Ему пришлось вплавь пересечь реку Днестр. Раскрывать свое местоположение он не стал из-за страха быть найденным украинскими спецслужбами.

«Мне угрожают убийством. Говорят: «Вернешься на Украину — найдем тебя и убьем, ты в списке»», — рассказал он.

В материале отмечают нехватку мужчин призывного возраста на Украине. Из-за этого прессинг военкоматов становится все более «жестким».

В декабре 2023 года на Украине опубликовали новый закон о мобилизации, его внесли на рассмотрение в Верховную Раду. В числе прочего, предлагается снизить возраст подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет, исключить категории ограниченной годности к военной службе и ввести другие изменения.

Ранее военный эксперт объяснил, на кого был нацелен законопроект о мобилизации на Украине.